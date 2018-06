Um homem de 55 anos foi preso em flagrante pelos policiais da Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior), após ameaçar o enteado, de 32 anos, de morte. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (15), no município de Anastácio.

De acordo com o “O Pantaneiro”, o autor teria uma arma de fogo em casa e estava ameaçando matar o enteado quando os policiais chegaram ao local. Segundo o site de notícias, as ameaças começaram após a vítima levar uma mulher para dentro de seu quarto sem a autorização do padrasto.

Indignado com a situação, o autor teira pegado a arma e ido para cima da vítima. Nesse momento ele disse, “sai daqui você e essa garota agora. Eu vou te matar ainda".

A vítima e a mulher saíram correndo, e por conta da confusão, o enteado resolveu levar a “namorada” para a residência onde ela mora e retornar para sua casa.

Segundo o site de notícias, enquanto voltava para a casa onde mora, a vítima acionou a polícia. Quando os militares chegaram ao local, o autor confessou onde guardava a arma e foi preso.