Homem é preso após arremessar garrafa e danificar viatura da Samu

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi alvo de vandalismo na madrugada desta quarta-feira (01), na rua 26 de Agosto com a Avenida Presidente Vargas, região central de Campo Grande. Segundo registro, um homem de 35 anos arremessou uma garrafa no veículo, quebrando o para-brisa, giroflex e amassando parte da lataria da viatura, além de ter ameaçado os socorristas.

Dentro da viatura estava um técnico de enfermagem e o motorista. À Polícia, ambos relataram que seguiam pelo endereço quando foi surpreendido pelo homem arremessando a garrafa no carro.

Os socorristas pararam e desceram, quando utilizaram faixas de gaze para imobilizar o rapaz. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local depararam com o autor bastante nervoso, xingando e ameaçando os socorristas.

Na confecção do boletim de ocorrência, o homem sofreu escoriações no tórax e braços devido a resistência enquanto era imobilizado. Uma pedra de aproximadamente 20 centímetros e pesando dois quilos foi encontrada nas roupas do autor.

Caso foi registrado como dano ao patrimônio público, ameaça e desacato.