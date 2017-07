Homem é preso após espancar esposa grávida

Um homem, de 29 anos, foi preso pela Polícia Militar depois que agrediu sua esposa, de 21 anos, grávida de três meses. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (27) em Batayporã – a 308 km de Campo Grande.

De acordo com o Nova News, os policiais que atenderam a ocorrência receberam a denúncia pelo190. No local os policiais se depararam com o homem bastante alterado, ele confirmou que tinha agredido a mulher e ainda disse aos policiais que bateria na companheira novamente se fosse necessário.

As agressões foram confirmadas pela gestante. Conforme o registro dos policiais, a mulher estava com escoriações pelo corpo, além de ter levado chutes e pontapés do agressor.

Com três meses de gravidez, a mulher estava muito abalada, pois havia o medo de perder o bebê. A gestante foi encaminhada para o hospital de Batayporã.

O autor das agressões foi atuado em flagrante e levado à delegacia da Polícia Civil.