José Moreira de Souza, 35 anos, morador em Eldorado, distante 441 Km da Capital, foi detido pela polícia após matar o cachorro da família jogando ele várias vezes contra um pedaço de concreto. A crueldade foi tamanha que a esposa dele procurou a polícia para denunciar o caso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher contou que seu filho ganhou um cachorro e deu a ele o nome de “Pipoca” e que havia condições para ficar com esse animal de estimação, mas que o cachorro era filhote e teria “quebrado as regras”. De acordo com o relato da mulher, quando José Moreira chegou casa por volta das 19h, se irritou com os danos causados pelo animal e começou arremessar contra uma tampa da fossa de concreto, causando desespero nela e na criança.

Diante disso, a polícia foi acionada e constatou o fato levando ele detido para a delegacia. O caso chocou tanto que a mulher preferiu sair de casa, pois teme que o homem possa fazer algum mal a ela e seu filho.

Vale lembrar que o crime é previsto no código penal em seu artigo 32 que diz que “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. A pena é detenção de três meses a um ano e multa e pode ser aumentada em até um terço caso o animal morra.