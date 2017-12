Homem é preso após se masturbar em ônibus

Ender Miranda Proença, 34 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (12) após se masturbar dentro de um ônibus em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por uma mulher de 37 anos, o autor entrou no ônibus em frente a loja Planeta no centro e sentou-se entre a vítima e outra passageira.

Em determinado momento, Ender abriu o ziper e começou a se masturbar. Ao chegar ao terminal Bandeirantes, a vítima chamou a guarda municipal.

O autor foi detido e encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia e o caso foi registrado como ato obsceno.