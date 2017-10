Homem é preso após tentar enforcar ex-namorada

A vítima teria ameaçado o ex com fotos comprometedoras

Um homem de 51 anos foi preso após tentar enforcar a ex-namorada de 33 anos, no final da tarde de quarta-feira (18), em Itaporã.

De acordo com o registro policial, a mulher estava na sua residência lavando roupas quando o ex-namorado entrou sem autorização e começou a agredi-la fisicamente. O agressor agarrou a ex pelo pescoço e logo depois a derrubou no chão.

O filho da vítima, um adolescente de 13 anos, estava na residência e interviu tirando o agressor de coma da mãe. O garoto começou a gritar por socorro e o homem saiu correndo tomando rumo ignorado.

A vítima procurou a PM para relatar a agressão e disse ainda que o homem ameaçou queimar a casa dela, caso registrasse ocorrência. Após receber a denúncia, os policiais localizaram o agressor, que recebeu voz de prisão.

Ele disse que teria ido a residência da ex-namorada para pegar o celular dela e apagar fotos comprometedoras, pois a mesma era sua amante e sabia que ele tinha família em outra cidade e estaria fazendo chantagem.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itaporã para as devidas providências.