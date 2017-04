Homem é preso após tentar estuprar recepcionista

Um home de 42 anos tentou estuprar uma atendente de 27 anos que trabalhava em escritório de advocacia. A tentativa de estupro aconteceu ontem (26) de manhã em Paranaíba – a 510 km de Campo Grande.

De acordo com o site JPNews, a mulher estava em seu local de trabalho, quando se deparou com uma pessoas dentro do escritório tomando água. Ao perceber a presença da atendente o criminoso perguntou sobre os advogados, e foi informado que pela vítima que não havia ninguém além dela.

O autor disse que iria esperar e pediu para ir ao banheiro, no caminho o homem parou em frente a vítima e pediu que ela fizesse sexo com ele. A recepcionista então pegou o celular e saiu na rua para pedir ajuda.

O criminoso tentou fugir, mas foi imobilizado pelas testemunhas, que seguraram o home até a chegada da PM (Polícia Militar). Na delegacia foi constatado que o homem já tinha passagens pelo mesmo crime. O caso foi registrado com estupro na forma tentada. (Com JPNews)