Homem é preso com 16 quilos de maconha em ônibus

Um homem de 19 anos foi preso na manhã desta terça-feira (29), ao transportar em um ônibus, na rodovia MS 164, 16 quilos de maconha, em Ponta Porã.

Durante abordagem, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), prenderam Péricles Gabriel de Franca, no ônibus da Viação Cruzeiro do Sul. Ele transportava em três mochilas 15 tabletes de maconha que totalizaram 16 quilos. A droga seria revendida em Campo Grande.

O homem foi encaminhado sem lesões a Delegacia de Polícia de Ponta Porã, juntamente com a droga .