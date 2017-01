Homem é preso com 248 kg de maconha e dinheiro estrangeiro

Oberdan Edson da Silva de 37 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (5), com 248 quilos de maconha escondidos em cadeiras de plásticos, e com dinheiro estrangeiro, em uma caminhonete, na MS-276, entre Ivinhema ao Distrito de Amandina. O flagrante aconteceu por volta das 10h40.

Conforme apurou o site Ivinotícias, equipes da Polícia Militar receberam informações de uma caminhonete F1000, em atitude suspeita por uma rodovia que liga ao frigorífico da cidade. Ao deparar que estava sendo seguido pelos militares, o suspeito parou o veículo em uma barraca de abacaxi, na tentativa de despistar a guarnição.

Os policiais também pararam no mesmo estabelecimento e ao deparar com o motorista do veículo, o questionou, quando ouviu do suspeito a confirmação do transporte de drogas.

Preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil, os policiais descobriram que Oberdan tem um mandado de prisão registrado na justiça do Rio Grande do Sul.

O homem foi encaminhado à cela da Delegacia de Polícia Civil. A droga, os R$ 226, ? 20, as duas moedas paraguaias e o veículo foram apreendidos.