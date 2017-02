Um homem de 24 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (01), transportando 50 quilos de maconha, num veículo pela BR-262, em Água Clara. O flagrante aconteceu no km 141, durante um bloqueio policial em frente à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o registro policial, o condutor foi parado e interrogado pelos agentes sobre o motivo da viagem, o que gerou suspeita em suas respostas. Em revista no interior do veículo VW/Saveiro, 20 tabletes foram localizados na carroceria do automóvel.

Diante do flagrante, o jovem, o veículo e a droga foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil do município.