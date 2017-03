Uma arma carregada com cinco munições também foi encontrada no veículo

Um jovem de 26 anos foi preso na manhã desta terça-feira (21), transportando mais de 80 quilos de maconha, num veículo pela BR-163, em São Gabriel do Oeste. Aos policiais, o condutor confessou que receberia R$ 5 mil pelo transporte até Rondonópolis (MT).

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial no km 612, por volta das 5h50. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um carro, modelo Gol, conduzido pelo rapaz. Durante a fiscalização, uma arma calibre 32 carregado com cinco munições foi encontrada em cima do banco. Os entorpecentes foram visto no porta-malas do veículo.

Questionado pelos agentes, o jovem disse que a arma era para uso pessoal e que foi contratado em Dourados para pegar a droga e levar até o interior do Mato Grosso.

O automóvel, a droga e os entorpecentes foram entregues na Delegacia de Polícia Civil local.