Homem é preso com arma e munições sem documentação

Neste domingo (15) os militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de São Gabriel do Oeste, prenderam um homem que estava portando uma arma e munições, para realizar uma possível caça de animais.

De acordo com informações da PMA, a abordagem do homem de 43 anos foi no quilômetro 10 da rodovia MS 430, estrada vicinal que liga São Gabriel do Oeste ao Distrito de Fala verdade.

O infrator foi abordado em uma motocicleta, transportando um rifle calibre 22, com três munições, duas lanternas, além de faca com chaira, que seriam utilizadas para retirar a carne dos possíveis animais abatidos. A arma sem numeração de série, e as munições não possuíam documentação.

O caçador é morador de São Gabriel do Oeste e não teve tempo de abater nenhum animal silvestre. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, onde foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a seis anos de prisão, pela agravante de ter sido a numeração identificadora da arma raspada.