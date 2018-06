Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na última quinta-feira (14), por posse de arma ilegal, em Ponta Porã. Com ele, os agentes da Polícia Federal apreenderam munições, R$ 106 mil em espécie e uma arma de fogo.

De acordo com o “O Pantaneiro”, o homem foi preso após uma denúncia anônima informando que o suspeito teria praticado crimes em um imóvel localizado no bairro Coopha Fronteira, próximo à divisa com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade, juntamento com o dinheiro, a arma e as munições.