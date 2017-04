Um amazonense, de 36 anos, foi preso nesta sexta-feira (7), no Aeroporto Internacional de Corumbá, com 3,6 kg de cocaína, escondidos pelo corpo. Os entorpecentes foram encontrados em sacos plásticos colocados entre a roupa e o corpo do suspeito.

De acordo com a Polícia Federal, o homem relatou que recebeu a droga de um boliviano, num hotel próximo a rodoviária de Corumbá, e entregaria em Recife (PE), por R$ 3 mil.

Caso foi encaminhado a Polícia Federal do município.