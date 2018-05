Homem é preso com computador cheio de conteúdo pornográfico infantil

Durante a operação Luz da Infância desta quinta-feira (17) a equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) prendeu um homem de 47 anos com um computador vasto de pornografia infantil, em Dourados – a 223 km de Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante com pen-drives com imagens e vídeos de abuso contra crianças.

Conforme o site Dourados News, a polícia investigava o endereço na rua Cider Cersózimo, no Jardim Tropical, sul do município. Um computador foi levado, pen-drives e CDs foram levados para apuração na delegacia.

A operação nacional foi deflagrada pelo Ministério da Segurança Pública e acontece simultaneamente nos 24 estados e Distrito Federal, com apoio da Polícia Civil. São cerca de 2,6 mil policiais envolvidos na ação cumprindo 500 mandados de busca apreensão de arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Suspeitos também estão sendo detidos em flagrante.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Dint/Senasp/MESP), com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais, que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

No Estado, mandados estão sendo cumpridos na Capital, em Glória de Dourados, Naviraí e Dourados.