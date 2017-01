Homem, que teve identidade preservada, foi preso na madrugada desta segunda-feira (16), transportando 20 quilos de maconha e uma pistola automática, em um ônibus de viagem, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Epitácio (SP). Interrogado, o suspeito confessou o crime e disse que saiu de Ponta Porã com destino a São Paulo (SP).

Flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, no km 654, a 200 metros do município. Ao avistarem um ônibus interestadual, que fazia a itinerário Ponta Porã a São Paulo, os policiais deram sinal de parada ao condutor. Em vistoria, os agentes do Comando de Policiamento Rodoviário depararam um com passageiro da poltrona 23, que estava em atitudes suspeitas e o questionou sobre o destino da viajem. Após o suspeito apresentar resposta contraditória e nervosismo, os policiais revistaram seus pertences, localizando os entorpecentes e uma pistola de calibre 380, e um carregador.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para Delegacia de Polícia Civil para registro do crime.