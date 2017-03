Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu um homem de 57 anos, acompanhado com uma adolescente de 17 anos, transportando 16 kg de maconha, pistola e munições de calibre 380, em um veículo importado na BR-163, em Campo Grande. Segundo a menor, a droga foi adquirida em Coronel Sapucaia e levaria até Cuiabá (MT).

Segundo a PRF, um automóvel de modelo Volvo/ VM 260, foi abordado pelos agentes. Em vistoria a uma bagagem encontrada no carro, foram encontrados invólucros de maconha. Sob acento do motorista, foi encontrado uma pistola, marca Taurus, municiada com 12 projeteis intactos. Questionado, o condutor tinha o registro da arma, mas se encontrada irregular.

A ocorrência foi encaminhada a Delegacia plantonista da Vila Piratininga.