Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontraram neste domingo (9), 458 quilos de maconha, pistolas e munições, sendo transportados num veículo, na BR-163, em Rio Brilhante. Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante após confessar que receberia R$ 3 mil para levar a encomenda até Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os tabletes foram encontrados no interior do carro, modelo GM/ Prisma. Além do entorpecente, havia ainda três pistolas 9mm, e seis caixas de munição, sendo duas de calibre 12, 40 e 9mm.

No sistema, foi constado que o veículo apresentava sinais de adulteração e as placas originais eram de Catanduva (SP), e não Campo Grande como mostrava.

Os ilícitos, o automóvel e o homem foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil local.