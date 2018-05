Homem é preso com rifle, munições e facas para caça ilegal

Nesta sexta-feira (25), Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste receberam denúncias de caça ilegal, em uma propriedade rural, localizada a 20 km da cidade. A PMA foi ao local e deteve um homem de 33 anos que iniciava uma caçada.

O infrator havia ido à fazenda em um veículo Chevrolet Celta com um rifle calibre 22, com cinco munições, além de facas, facões e chairas, que seriam utilizadas para retirar a carne dos possíveis animais abatidos. A arma, que estava com a numeração raspada, e as munições não possuía documentação e foram apreendidas.

O infrator, residente em São Gabriel do Oeste, não teve tempo de abater nenhum animal silvestre. Ele foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, onde foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo, agravado pela raspagem do número de identificação da arma. A pena para este crime é de dois a seis anos de prisão.