Homem é preso e multado em R$ 780,00 por pesca ilegal

Na manhã do último sábado (12) Policiais Militares Ambientais prenderam um pescador durante fiscalização no rio Aquidauana.

Durante a operação Tiradentes II, os policiais avistaram o infrator de 36 anos pescando com um petrecho proibido (tarrafa) na Cachoeira do Morcego (local proibido para a pesca), localizada no Distrito de Camisão.

O pescador iniciava a pescaria e havia capturado três peixes da espécie piavuçu, que foram apreendidos, juntamente com a tarrafa. O infrator residente em Aquidauana, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e foi solto depois de pagar fiança.

O homem também foi autuado administrativamente e multado em R$ 780,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de averiguação da perícia.