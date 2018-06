Homem é preso em Corumbá acusado de estuprar as enteadas

Foi preso na tarde desta quinta-feira (7), em Corumbá-MS, um homem de 28 anos que teve somente as iniciais do nome divulgado pela polícia, J.D.C.M., acusado de estuprar suas próprias enteadas, uma de 12 e a outra de 9 anos. Os policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) e da DAIJI (Delegacia de Atendimento à Infância e Juventude), realizaram a segunda prisão esta semana de acusados de estupro de vulnerável, em Corumbá.

O caso foi descoberto pela avó das meninas, que pediu ajuda do Conselho Tutelar, que por sua vez, pediu auxílio da DAIJI, que abriu um inquérito policial, colhendo depoimentos de testemunhas e declarações das vítimas.

O acusado foi interrogado e submetido a exame de corpo de delito e colocado à disposição da Justiça. O delegado titular da DAIJI/SIG, Rodrigo Blonkowski, reforça que com esse, a cidade soma 11 casos de estupro de crianças e adolescentes desde o início do ano de 2018, e ressalta que a DAIJI está à disposição da população para denúncias, atendimentos e dúvidas.