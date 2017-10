Homem é preso em flagrante por tráfico dentro do presídio

Ele escondeu maconha dentro do tênis e tentou entrar com a droga no presido semiaberto de Dourados

Foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na noite dessa segunda-feira (9), Devair Santo Vilhalba, no Presídio de Regime Semiaberto em Dourados.

A ocorrência chegou ao conhecimento dos policiais durante a rotina de revista, a qual todos os detentos são submetidos para o pernoite no presídio. Foi encontrado dentro do par de tênis do interno porções de substância esverdeada, com odor característico de ser maconha.

Os polícias constataram que a droga havia sido escondida no calçado para tentar ludibriar a revista. Segundo o interno o mesmo havia trazido a droga para consumo próprio, porém no momento da apreensão o mesmo tinha um maço de cigarros e R$ 52 e constantemente alegava ser para consumo próprio.

Segundo o site Dourados News o interno foi questionado, disse ter adquirido a droga na Vila Cachoeirinha para consumo próprio, porém, segundo apurado pelos agentes, ele é suspeito de comercializar o produto dentro do presídio.

Imediatamente os polícias pararam os procedimentos de revista e sem precisar usar força, o interno foi colocado em uma cela de espera. O CIOPS foi acionado para escoltar Devair até a Delegacia de Polícia Civil de Dourados, para registro de boletim de ocorrência.

Na delegacia foram retiradas as linguetas do tênis onde estavam escondidas 10 porções da substância entorpecente num total de 24 gramas.