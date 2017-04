Homem é preso em Maracaju com carro carregado de maconha

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na madrugada de hoje (6), próximo ao município de Maracaju, um homem e apreenderam 600 quilos de maconha que estavam no interior de um Hyundai prata, com placas de Minas Gerais.

O fato ocorreu por volta de 2h30, na região onde funciona uma usina.

De acordo com as informações da ocorrência, Daniel Peres Pereira, 23, morador em Aparecida do Taboado, conduzia o carro quando acabou abordado.

A droga foi encontrada nos bancos do carona e traseiro, além do porta-malas. Questionado, afirmou que pegou o entorpecente em Ponta Porã e levaria até a cidade de Campo Grande.

Autuado em flagrante pelo tráfico de entorpecentes, Daniel foi trazido a Dourados.