Homem é preso pela Força Tática por homicídio ocorrido em 2012

Na noite desta quarta-feira (13), um homem foi preso devido a ação de patrulhamento de rotina da Força Tática. O detido só teve sua idade e iniciais reveladas, O.S.S., 32 anos, e é acusado por um assassinato ocorrido em 2012.

De acordo com informações do Nova News, a prisão do foragido aconteceu quando a guarnição realizada rondas pelo Conjunto Habitacional Durval Andrade Filho (Morada do Sol), em Nova Andradina. Em um determinado momento, os policiais se depararam com um grupo de homens e um apresentou atitude suspeita tentando se esconder.

Em continuidade à ação, os policiais procederam com a abordagem e identificaram o foragido que tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal de Nova Andradina. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.