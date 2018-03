Homem é preso pelo DOF depois de assaltar residência em Dourados

Foi preso na manhã deste domingo (11) por uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Dourados, Gilnatan Araújo Ramos (27), vulgo Ceará, após assaltar uma casa e trocar tiros com a polícia.

De acordo com o site Dourados News o assalto aconteceu por volta das 19h de sábado (10), quando Gilnatan invadiu uma casa localizada na rua Hayel Bom Faker, esquina com a rua General Câmara, no BNH 3º Plano, na companhia de um comparsa.

A dupla fez cinco reféns: uma mulher de 35 anos, um homem também de 35 anos, um jovem de 19 anos e dois adolescentes de 10 e 16 anos. Os assaltantes levaram do local vários telefones celulares, R$ 900 em dinheiro e um veículo Fiat/Pálio, de cor branca.

Mas na manhã deste domingo, uma equipe do DOF recebeu informações de que um veículo com as características do levado durante o assalto estava em uma casa na Vila Cachoeirinha. Quando os policiais chegaram no local um veículo VW/Gol, saiu da residência em alta velocidade e um homem saiu correndo.

O homem recebeu ordem de parada, mas ao invés de parar, atirou contra os policiais que reagiram e acertaram o fugitivo nas pernas e braços, acabando preso.

Já o veículo Gol foi perseguido, mas acabou batendo em uma placa de sinalização na rua Hayel Bom Faker, esquina com a rua Pureza Carneiro Alves, momento que os policiais descobriram que o motorista era Eliana Peixoto Ferreira (31), que estava acompanhada de uma criança de três anos e tinha um mandado de prisão em aberto contra ela.

O homem baleado foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de urgência) e encaminhado para o Hospital da Vida) onde foi identificado como Gilnatan. Na casa dele os policiais encontraram 13 porções de pasta base de cocaína.

Na casa de onde o Gol saiu e Gilnatan tentou fugir, policiais do DOF recuperaram telefones celulares, o dinheiro e o veículo Fiat/Pálio, roubados da família feita refém.

O caso está sendo levado para a Defron (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, que dará sequência nas investigações.