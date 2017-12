Homem é preso por abusar de enteada de seis anos

Lucas Camargo da Silva, 43 anos, foi preso em flagrante na tarde do último domingo (17), acusado de abusar sexualmente da enteada de apenas seis anos.

O caso veio à tona quando a criança contou para uma pastora evangélica que “ele tinha colocado o pênis dele onde ela fazia xixi”. Foi a pastora quem registrou o boletim de ocorrência e acionou o conselho tutelar.

O conselho e a Polícia Civil foram até a residência do acusado que fica em barracos as margens de uma rodovia onde o prenderam.

A criança foi encaminhada ao hospital de Rio Brilhante, onde o médico de plantão constatou o rompimento do hímen e lesão corporal gravíssima. Diante do fato, a criança foi encaminhada para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados para a realização do exame de conjunção carnal.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, o acusado passou por audiência de custódia na tarde de segunda-feira (18), e teve a prisão convertida em definitiva. Ele deve ser transferido ainda hoje para o presídio da cidade, onde ficará a disposição da justiça. A identidade da criança e da mãe, foi preservada.