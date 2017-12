Homem é preso por receptação e PM recupera carro roubado

Na tarde da última quinta-feira (14), uma equipe Policial Militar que realizava o policiamento ostensivo na área central deste de Ponta Porã, visualizou o veículo Fiat/Palio de cor verde, com placas de identificação AOO-278-PY, estacionado no cruzamento das ruas Antônio João com a rua José Bonifácio.

Os Policiais realizaram a abordagem onde se apresentou como proprietário do veículo o cidadão identificado como A.R.P., o qual relatou aos Policiais que adquiriu o veículo na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, pela quantia de G$ 20.000.000,00 (vinte milhões de guaranies), porem desconhecia a procedência do mesmo.

Ao realizar a checagem do chassi (9BD178216V0457055), através do CIOPS, foi constatado que o referido veículo estava cadastrado com ocorrência de roubo na cidade de Foz do Iguaçu-PR, tendo como placa de identificação AYA-2001. Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados a 1ª Delegacia de Polícia Civil, para procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça.