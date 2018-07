Homem é preso por tentar dar calote em boate

O rapaz queria pagar a conta com dinheiro falso

Na madrugada da última sexta-feira (06), policiais militares foram solicitados a comparecerem em uma boate que fica na região sul de Ponta Porã, onde um rapaz teria consumido aproximadamente três mil reais em bebidas, sendo que utilizou R$ 880,00 reais em moeda falsa para realizar o pagamento.

Quando os policiais chegaram à boate, localizaram o homem, Jeferson Ferreira de Almeida, de 24 anos, na qual relatou que não sabia que as moedas eram falsas. Os policiais então verificaram as notas, que totalizaram 44 notas de R$ 20,00 e notaram que elas apresentavam várias características de falsificação: tipo de papel utilizado, impressão falha e com rasuras e falta de faixa holográfica, caracterizando, portanto, falsificação de moeda.

Diante da situação, Jeferson foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Ponta Porã, para que fossem adotadas as providências legais cabíveis.