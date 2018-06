Homem é preso sem CNH e com placa de moto adulterada

Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (1º), por adulterar a placa de uma motocicleta, na Vila Barbosa, em Aparecida do Taboado.

Policiais militares realizavam rondas pela avenida Presidente Getúlio Vargas quando abordou Rafael Vieira Silveira que conduzia uma motocicleta com placa de Araçatuba-SP.

Os policiais verificaram que o jovem não possuía habilitação para pilotar e constataram que a motocicleta estava com a placa adulterada e com alguns números do chassi raspados.

O homem e a motocicleta foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.