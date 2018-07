Homem é preso, suspeito de matar o próprio irmão

Um homem de 47 anos foi preso na noite deste domingo (1º), suspeito de ter cometido o assassinato do irmão, no Jardim Flórida, em Dourados.

Policiais militares foram acionados e quando chegaram a casa, encontraram Isaac de Araújo Martins dormindo com um ferimento na cabeça. Seu irmão Mesac de Araújo Martins, 51 anos, estava caído no chão já sem vida, ao lado do corpo estava um pedaço de concreto, parte de uma tampa de caixa de gordura com indícios de sangue, próximo a porta do quarto também havia gotas de sangue.

Indícios

Os policiais também encontraram tijolos e a roupa de Isaac com vestígios de sangue, todos os objetos foram apreendidos para perícia.

Isaac afirmou aos policiais que morava com o irmão, mas tinha saído naquela noite pois uma pessoa da igreja pagou pizza para ele e ao voltar para casa, percebeu que o quarto estava trancado, em seguida, arrombou a porta e notou que a chave e o botijão de gás haviam sumido.

Ele acendeu um fósforo e percebeu um vulto no chão, foi até a casa da vizinha para que acionasse a polícia.

A irmã dos dois afirmou durante registro da ocorrência que a vítima Mesac era alcólatra e ultimamente estava bastante debilitado. Ela também disse que o irmão Isaac é usuário de drogas e constantemente furtava objetos de Mesac para comprar entorpecentes, os dois brigavam muito.

O suspeito foi conduzido a delegacia com ferimentos na mão esquerda, com vestígios de sangue nos pés e nas roupas que vestia, Isaac negou ter matado o irmão.