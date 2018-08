Na madrugada de dessa terça-feira (21) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no km 305 da BR-262, em Campo Grande, 249 kg de maconha que era transportada por um homem que levaria a droga para Uberaba (MG).

De acordo com a assessoria de imprensa da PRF o flagrante aconteceu durante fiscalização de rotina, quando uma equipe de agentes deu ordem de parada ao veículo GM/Vectra com placas de Uberaba, o motorista, Amélio Jose de Oliveira Junior, 50 anos, ficou nervoso quando os agentes pediram que ele abrisse o porta-malas do carro.

No bagageiro do automóvel foram encontrados vários tabletes de maconha, que somados apresentaram 249 kg da droga. Amélio declarou que veio de Uberaba até Dourados-MS de carona com um amigo caminhoneiro. Mas ao parar em um posto de combustíveis na cidade, recebeu a proposta de levar o veículo com o ilícito até a cidade mineira, e receberia pelo transporte a quantia de R$ 10 mil.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Piratininga como tráfico de drogas. O entorpecente e o veículo foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).