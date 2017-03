Um homem de 30 anos foi preso na noite desta terça-feira (14), transportando 55 quilos de maconha. O flagrante aconteceu no km 454, da BR-163, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Corsa/ Mile foi avistado pela rodovia em atitudes suspeitas. Os policiais então, deram sinal de parada ao motorista.

Foram solicitadas a documentação do condutor e do veículo. Em consulta no sistema, foram informados que o automóvel estava com o licenciamento vencido e apresentava restrição judicial. O rapaz informou aos policiais que o carro pertencia ao seu patrão, que buscou o veículo em Dourados e levaria até Cuiabá (MT).

Diante de tais indícios, a equipe efetuou uma vistoria, encontrando em compartilhamento oculto, no para-choque traseiro e no painel, 77 tabletes. Ainda foram encontrados três invólucros contento 10 munições de calibre 38 e vinte de cal 32.

Foi dada de voz de prisão em flagrante ao condutor, que junto ao veículo e os entorpecentes foram levados a Delegacia da Polícia Civil de Campo Grande.