Homem é sequestrado, torturado e escapa de carro em chamas

Após perceber que dois homens tentavam roubar um carro, um homem, de 27 anos, foi sequestrado, espacando, esfaqueado e preso dentro do veículo em chamas na manhã deste sábado (8), em Três Lagoas, cidade a 338km de Campo Grande.

De acordo com o site JP News, o homem mora em um alojamento e percebeu que dois ladrões tentando roubar o carro que estava na garagem. Ao abordar os dois homens, ele foi sequestrado e levado para uma estrada vicinal da região, próxima ao Balneário da cidade.

A vítima foi espancada e esfaqueada. Os bandidos ainda colocaram o homem dentro do carro e atearam fogo. Com a ajuda de um morador da região, o homem conseguiu sair do carro.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).