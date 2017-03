Um homem, sem identificação, foi espancado por um grupo de dez pessoas na madrugada desta sexta-feira (10), no bairro Guanandi, em Campo Grande. A vítima foi socorrida e levada inconsciente pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) até a Santa Casa, onde recebeu cuidados médicos.

Conforme o boletim de ocorrência, pessoas que passavam pela avenida Bandeirantes, deparou com a cena de espancamento. Ainda de acordo com o depoimento, ao deparar que seria abordados por pessoas que passavam pela região, os suspeitos fugiram, deixando a vítima ao solo inconsciente com boca e nariz sangrando.

A Polícia Militar compareceu no local, mas ninguém confirmou conhecer os autores da agressão.

A vítima não portava documentos, por isso não foi possível a sua identificação. Próximo ao local do espancamento, policiais encontraram uma caminhonete S-10 estacionada, e testemunhas relatando que a vítima teria chegado ao local conduzindo o veículo.

O caso está registrado como lesão dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga e está sob investigação.