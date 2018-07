Homem é violentamente agredido em via pública

Um homem foi violentamente agredido na manhã desta terça-feira (3), na rua Walter Hubacher, região central de Nova Andradina.

De acordo com o Nova News, a vítima recebeu vários golpes e ficou gravemente ferida. Policiais informaram que ele recebeu os primeiros atendimentos em um hospital de Nova Andradina e, devido a gravidade do quadro clínico, teria sido transferido para cuidados médicos em Dourados.

Ainda, segundo informações do Nova News, a Polícia Civil trabalha no sentido de tentar identificar o agressor, bem como descobrir a motivação do crime. Segundo a polícia, a vítima trabalha em uma instituição financeira, porém, os investigadores acreditam que a agressão não tenha relação com o fato.

O homem não transportava valores e que a hipótese de que ele teria sido agredido durante tentativa de assalto, por exemplo, a princípio, está descartada. A polícia acredita que a agressão tenha ocorrido por motivos particulares.