Um condutor embriagado bateu o carro em um poste na madrugada de segunda-feira (23), na rua Alcebiades Bobadilha da Cunha, no centro de Bela Vista.

Segundo testemunhas que estavam no local, o motorista ainda não identificado, estava com a família, quando perdeu o controle do veículo, assim que uma caminhonete tentou ultrapassagem e bateu em seu carro, jogando-o na calçada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar esteve no local e acionou a Energisa para verificar a situação da energia na região. O homem que aparentemente estava em alta velocidade foi encaminhado a delegacia de Polícia Civil.