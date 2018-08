Na madrugada desta quarta-feira (1º) um homem de 30 anos, acabou colidindo contra um poste de iluminação pública, na avenida Joaquim Venceslau de Barros, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, militares da Polícia Militar encontraram o condutor do veículo embriagado e garrafas de bebida alcoólica dentro do carro.

O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e mesmo com escoriações leves pelo corpo, não quis receber atendimento de equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, que também esteve no local. Aos bombeiros, o motorista alegou "não saber" como perdeu o controle do veiculo.

O condutor foi notificado pela Polícia Militar e teve a Carteira Nacional de Habilitação recolhida. O termo de constatação e embriaguez foi lavrado e ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.