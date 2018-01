Homem encontrado morto no Rio Taquari estava desaparecido há 30 anos

Foi identificado como sendo de José Rodrigues de Lima, 51 anos, o corpo encontrado enroscado em galhos às margens do Rio Taquari, na quarta-feira (3).

Conhecido como “Ligeirinho”, ele era carvoeiro e há cinco meses havia reencontrado seus familiares após 30 anos desaparecido, ele estava perdido em Pernambuco.

Segundo informações do site Coxim Agora, Lima foi visto vivo pela última vez alcoolizado no último dia 30 quando foi abordado por uma equipe da Polícia Militar (PM) as margens do rio Taquari.

Devido o seu estado de embriaguez, a polícia não descarta a possibilidade de “Ligeirinho” ter se desequilibrado e caído nas águas do rio Taquari onde acabou sendo arrastado pela correnteza e morrido.

Uma irmã de Jozinaldo entrou em contato por telefone na quarta-feira (03) com a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim e reconheceu a vítima.