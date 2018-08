Na manhã desta quarta-feira (1), uma mulher foi esfaqueada no pescoço em frente a residência em que trabalha, na rua Minas Gerais, no Jardim dos Estados, em Coxim.

Segundo o Edição MS, Maria Aparecida Tenório da Silva, de 51 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

De acordo com os socorristas, o ferimento foi do lado direito e a vítima já passa por cirurgia. O autor seria o ex-marido, que não aceita o fim da relação. A mulher estava na calçada, esperando pelo filho, quando foi abordada pelo ex.

Ele abandonou a faca no local e fugiu numa motocicleta. Informações extraoficiais dão conta que ele seria funcionário de uma peixaria.