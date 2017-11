Homem esfaqueia o irmão 14 vezes

Na noite de quarta-feira (15) por volta de 23h, próximo ao cemitério de Itoporã, Marcos Pereira Batalha, 50, foi esfaqueado pelo próprio. O suspeito, David de Paula Ferreira Batalha, 56, acabou preso em flagrante pela Polícia Militar próximo ao local do crime.

Segundo informações do site Dourados News, no depoimento de David ele disse que ambos estavam embriagados e discutiram por motivos banais. Houve até ameaça de morte de ambas as partes.

David irritado com o irmão foi até sua casa e retornou, efetuando os golpes que atingiram Marcos 14 vezes no tórax e braços.

A vítima foi encaminhada ao hospital de Itaporã e permanece internada. Já o autor acabou autuado em flagrante por tentativa de homicídio.