Homem esquartejado era prrotegido da polícia

Américo Ramirez Chaves, de 37 anos, encontrado morto e com os membros separados do corpo era testemunha protegida da policia Argentina. Ele seria um dos principais colaboradores contra o narcotráfico e teria denunciado um grupo de traficantes que atua na região de fronteira do Paraguai com a Argentina. As informações são do site Porã News.

De acordo com informações ele deveria ter sido levado na quinta-feira (23) para a Argentina, mas acabou sendo sequestrado um dia antes e executado após ser torturado. Américo teria sido morto por integrantes do crime organizado. Segundo relato de sua esposa, um grupo de homens armados teria invadido sua residência durante a madrugada e mesmo com os gritos de seu marido nenhum vizinho saiu para ajudar.

Horas depois ele foi encontrado repartido em vários sacos de lixo nas imediações do Aeroporto Internacional da cidade de Ponta Porã. Investigadores do SIG até o momento não obtiveram informações que possam identificar os autores. Segundo apurado o fato da execução de Américo ter acontecido em um país e o corpo ter sido encontrado em outro dificulta a resolução do caso.