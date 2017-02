Homem executado em Ponta Porã tinha acabado sair do sistema prisional

Identificado como Claudenilson Gonçalves Martínez, de 39 anos, o homem executado na manhã desta quinta-feira (23) em Ponta Porã havia acabado de sair do sistema prisional e transitava como passageiro em um veiculo VW Saveiro, cor branca. Cerca de 15 disparos de pistola 9mm foram efetuados contra ele.

De acordo com a imprensa local, o condutor do veículo onde Claudenilson estava ainda não foi identificado pela polícias. Os dois seguiam pela Avenida Brasil e ao chegar no semáforo na esquina da Rua Duque de Caxias foram alcançados pelos pistoleiros que transitavam a bordo de uma motocicleta.

A moto ficou ao lado do passageiro e os pistoleiros realizaram aproximadamente 15 disparos de pistola 9mm contra Claudenilson, que morreu de forma instantânea no local. Já o condutor do veículo conseguiu fugir do ataque e se escondeu em um comércio nas proximidades sem ser atingido por nenhum tiro.

Após o ataque os pistoleiros fugiram tomando rumo ignorado. As primeiras informações apontam que a execução seria um ajuste de contas. O caso será investigado.