A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital com escoriações pelo corpo e suspeita de fratura

Na manhã desta terça-feira (9) uma colisão entre um carro e uma moto deixou um homem ferido, na avenida Gaspar Ries Coelho, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, a vítima, Luciano Severino da Silva, 43 anos, era piloto da moto que colidiu com o carro. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura. Além de escoriação, os socorristas suspeitam de fratura numa perna.

O automóvel, com placas de Coxim, era conduzido por Suellen Laudelino Nascimento da Silva, 31 anos. Ela disse ao site local que os dois seguiam sentido BR-163 e sinalizou, tentando converter para a esquerda e entrar na rua que dá acesso à rodoviária, momento em que aconteceu a colisão. Luciano atingiu o retrovisou do carro, causando o desequilíbrio, e consequentemente sua queda.

O Grupamento de Trânsito (GTRAN) da Polícia Militar esteve no local e registrou o acidente.