Um homem de 54 anos ficou ferido nesta terça-feira (7), após colidir a Kombi em que conduzia num veículo de passeio, no bairro Itapoã, em Ivinhema. O condutor foi encaminhado até o Hospital Municipal com dores nos ombros.

Segundo o site Ivi Hoje, ambos os veículos se encontraram no cruzamento da Avenida Brasil com esquina com rua Maria Sgamate. Com o impacto da batida, a Kombi tombou na via.

Os ocupantes do VW Gol, envolvido no acidente saíram ilesos do acidente. A Polícia Militar do município esteve presente no local para colher depoimentos e registrar o fato.