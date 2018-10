A vítima do acidente avançou a preferencial, provocando a batida com a outra motocicleta

Na noite de terça-feira (19), uma colisão entre duas motocicletas deixou uma pessoa ferida, no cruzamento das ruas Hervê Mendes Fontoura e Cristal, na Vila Bela, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, a vítima, Adriano Rodrigues dos Santos, 32 anos, trafegava com sua moto pela rua Cristal e avançou a preferencial para a rua Hervê Mendes Fontoura, atingindo outra moto, pilotada por Oswaldo da Silva, 38 anos, que nada sofreu.

Adriano ficou ferido com a colisão. Segundo os Bombeiros ele sofreu escoriações pelo corpo, e após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Uma equipe do Grupamento de Trânsito (GTRAN) da Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência.