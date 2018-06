Homem fica preso às ferragens em acidente envolvendo dois caminhões

Um homem de 60 anos ficou preso às ferragens em acidente envolvendo dois caminhões na madrugada desta sexta-feira (29), na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti.

De acordo com o site O Pantaneiro, o homem que ficou preso às ferragens trafegava pela rodovia com um caminhão caçamba e colidiu na traseira do outro caminhão que era conduzido por um homem de 48 anos.

O caminhão da frente estava carregado de carvão e, com o impacto, o motorista perdeu o controle e saiu da pista. Ele não ficou ferido. O condutor do caminhão caçamba ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram a vítima das ferragens e a encaminharam para um hospital de Aquidauana.

Não há informações sobre o estado de saúde dele.