Na madrugada desta sexta-feira (9) um jovem, de 20 anos, foi preso após se passar por um policial militar e com uma arma de brinquedo revistar duas pessoas. O fato ocorreu na saída de um bar, na Avenida Filinto Muller, em Três Lagoas. As vítimas registraram boletim de ocorrência na delegacia ao achar suspeita a atitude do rapaz.

De acordo com o site JP News, dois homens saiam do bar e foram abordados pelo suposto policial. Ele realizou revista nas vítimas, mandando que elas colocassem as mãos na cabeça e ficou com a arma de plástico em punho. Os dois questionaram o jovem sobre o motivo da abordagem, porém, não obteve resposta.

Depois disso, os homens ligaram para o telefone de emergência 190 da Polícia Militar e constataram que não se tratava de um policial. O suspeito fugiu do local com a chegada de uma equipe da polícia, mas acabou preso logo depois.