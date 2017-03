Homem finge ser policial militar e libera ‘bêbado’ que provocou acidente

Após acidente na Avenida Marechal Deodoro, na noite de sábado (25), um cidadão se passou por policial militar para liberar envolvido em acidente com sinais de embriaguez. A vítima, uma mulher, relatou que estava passando pela avenida, quando foi surpreendida por outro veículo que seguia na mesma direção e invadiu a pista onde ela transitava causando uma colisão lateral. O condutor do outro veículo, um homem de 31 anos,, não parou para prestar socorro, a vítima o perseguiu por 200 metros até ele parar o carro, ao descer, a mulher notou sinais de embriaguez no homem, logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar de Trânsito que ia passando no local, parou, fez os procedimentos iniciais e seguiu para uma outra ocorrência.

Em seguida, o autor começou a fazer ligações, quando chegou ao local outro homem de 32 anos, afirmando ser policial militar e que trabalhava no pelotão do bairro Aero Rancho. O suposto policial afirmou ainda que a partir daquele momento iria dar assistência ao fato, liberando o autor que foi embora no veículo do suposto policial. Antes de ir o suposto policial disse a vítima que assumiria a responsabilidade do conserto, combinando com ela de se encontrar no dia seguinte no Pelotão da Polícia Militar do bairro Aero Rancho, onde ambos fariam uma avaliação do dano e acertariam o valor. Quando a vítima chegou ao local combinado nesta terça-feira (28), ela foi informada pelos policiais de plantão que não havia nenhum militar com o nome informado por ela, os policiais recolheram os documentos por ela apresentados, o caso foi registrado na DEPAC Piratininga como crime de usurpação de função pública e será investigado.