Um motorista, que não teve a identidade revelada, abandonou o carro que condizia com 80 kg de maconha e fugiu a pé para não ser pego pela polícia. O caso aconteceu no último sábado (2), no município de Três Lagoas.

De acordo com o JP News, o condutor trafegava em alta velocidade no sentido contrário de onde uma equipe da Polícia Militar realizava as rondas. Ao perceber a aproximação dos oficiais, o homem freou o veículo bruscamente e fugiu a pé, entrando em seguida em uma mata.

O condutor não foi encontrado. Dentro do carro, os policiais acharam documentos pessoais e 113 tabletes de maconha. O carro e a droga foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Brasilândia.