Homem foge de casa para não apanhar mais da mulher

Na tarde de quarta-feira (13), Adriano Verginio da Silva (34) foi até a 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina para registrar um boletim de ocorrência por vias de fato contra sua companheira, Dorcelina Ortiz (33).

De acordo com o site Nova News o homem disse aos policiais que convive com a Dorcelina há dois anos, mas que não tem filhos com ela. Ele revelou que, nesta quarta-feira (13), entrou em discussão com a companheira sobre suas atividades comerciais, uma vez que ele trabalha como vendedor.

Em determinado momento, ela teria perguntado se ele a ama, momento em que ele teria dito que não. Nas palavras do homem, naquele instante, a mulher desferiu um tapa em seu rosto. Reclamando de dor na face, a vítima procurou a Delegacia de Polícia para registrar o fato.

Ele contou ainda que fugiu de casa para não apanhar mais. “Eu saí de lá porque ela ainda queria me bater", disse o homem ao policial que lavrava a ocorrência. O comunicante relatou que esta não é a primeira vez que sua companheira pratica agressões contra ele.

O fato ocorrido na região do Bairro Santa Terezinha deverá ser apurado pela Polícia Civil.